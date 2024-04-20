Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» огласил заявку на матч с «Барселоной»

20 Апреля 2024 • 23:39 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 1.80 X 4.00 2 4.10
Через 20 ч. 48 мин.

Мадридский «Реал» огласил заявку на матч 32-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

В итоге в список включены 22 футболиста.

Вратари: Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага, Марио Де Луис.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Арда Гюлер.

Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго де Гоис, Хоселу, Браим Диас.

Напомним, что встреча между коллективами состоится завтра, 21 апреля. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ла Лига ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Апреля
00:44
Хави: «Эль класико» — ключевой матч сезона для «Барселоны»
20 Апреля
23:39
«Реал» огласил заявку на матч с «Барселоной»
23:14
Прогноз и ставка от Романа Гутцайта на матч Реал – Барселона Ла Лиги – 21 апреля 2024
22:36
«ПСЖ» потерял интерес к звезде «Барселоны»
22:18
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Реал – Барселона Ла Лиги – 21 апреля 2024
22:04
Ольмо решил вернуться в «Барселону»
16:07
Анчелотти оценил Рюдигера как пенальтиста
15:59
Анчелотти высказался о будущем Начо
15:55
«Реал» Мадрид – «Барселона»: прогноз и ставки БК Pinnacle
15:35
Анчелотти: «Если выиграем «эль класико», станем ближе к чемпионству»
15:16
Анчелотти высказался о кадровой ситуации в «Реале» перед «эль класико»
14:54
Анчелотти: «Модрич никогда не согласится быть игроком запаса»
14:48
Анчелотти отреагировал на критику «Реала» после глухой обороны в матче с «Манчестер Сити»
14:42
Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» 1
14:24
Защитник «Реала» может пропустить матч с «Барселоной»
14:17
​Эксперты сделали прогноз на «эль класико»
11:26
Ставка и прогноз на матч Реал — Барселона Ла Лиги — 21 апреля 2024
04:31
«Реал» уже определился с долгосрочной заменой Начо
03:20
Беллингем возглавляет список претендентов на «Золотой мяч», Месси – шестой 3
03:09
Канселу: «Лучшая реакция на вылет от «ПСЖ» – победа над «Реалом»
02:28
Стало известно, где хочет продолжить карьеру уходящий из «Реала» Начо
02:01
Ставка и прогноз на точный счёт матча Реал — Барселона чемпионата Испании — 21 апреля 2024
02:00
Кубарси – об «эль класико»: «С детства мечтал играть в таких матчах»
00:00
Кристенсен: «Не сомневаюсь, что буду играть в «Барселоне» в следующем сезоне»
19 Апреля
23:52
Гримальдо ответил, готов ли перейти в «Реал» вслед за Хаби Алонсо
23:35
Левандовски поделился ожиданиями от матча с «Реалом»
23:16
Лапорта определился с оптимальным вариантом замены Хави
22:58
Назван возможный капитан «Реала» после ухода Начо
22:36
«Барселоне» вряд ли удастся убедить Хави остаться
22:28
«Барселона» начала работу над подписанием полузащитника с ценником 60 млн евро 1
21:44
Зидан не исключает возможности возглавить в «Манчестер Юнайтед»
20:10
Начо рассказал, когда покинет «Реал»
20:03
Ривалдо считает, что «Барселону» должен возглавить Моуринью
19:10
Озил: Печально, но сейчас класико идёт на спад
16:39
Стало известно, перейдёт ли Араухо из «Барселоны» в «Баварию»
11:52
Алонсо прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити»
10:40
«Наполи» хочет приобрести трансферную цель «Барселоны»
10:34
«Барселона» приняла решение по будущему Кристенсена
10:22
Уокер: «Наверно, мы были лучше «Реала», но я снимаю шляпу перед этой командой» 2
10:11
«Барселона» может воспользоваться интересом «Атлетико» к Тодибо, чтобы выкупить Фелиша
10:03
Каземиро: «Я страдал, наблюдая за матчем «Реала» против «Манчестер Сити»
18 Апреля
19:21
Президент «Барселоны»: Мы должны победить «Реал» 2
17:38
В «Барселоне» произошёл раскол – известна причина 1
17:35
Глеб: «Лучше, чтобы Хави остался в «Барселоне»
17:32
Хави отменил тренировку «Барселоны» после вылета из Лиги чемпионов – раскрыта причина
16:56
Араухо – о матче против «Реала»: «У нас есть математические шансы стать чемпионами» 2
16:42
Араухо дал комментарий насчёт своего будущего в «Барселоне»
15:22
Кейн поделился ожиданиями от встречи с Беллингемом в полуфинале Лиги чемпионов
13:59
Родри: «В серии пенальти удача была на стороне «Реала», всё как обычно» 2
12:46
Вальверде: «Моя награда лучшему игроку матча принадлежит каждому футболисту «Реала»
12:27
Анчелотти: «Если я не умер во время матча с «Манчестер Сити», значит, я бессмертен» 1
12:18
Вальверде: «Мы должны поздравить Лунина, ведь его критиковали после первого матча» 1
12:11
Каррагер: «Манчестер Сити» был лучше «Реала»
12:02
Кроос: «Рюдигер – единственный, кому я не доверял при исполнении пенальти» 1
11:53
Моуринью рассказал, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
11:29
Лапорта встретится с Хави после эль класико, чтобы убедить тренера остаться
11:22
Анри: «Люди скажут, что «Манчестер Сити» был лучшей командой, но «Реал» хорошо защищался»
10:39
Анри: «Карвахаль великолепно защищался против Грилиша, а потом и против Доку» 1
10:01
Винисиус может пропустить матч с «Барселоной»
17 Апреля
23:48
​Ожидается, что матч «Реала» с «Барселоной» просмотрят не менее 650 миллионов человек
22:19
Спортивный директор «Барселоны» провёл встречу с представителями звезды Бундеслиги
21:31
Анчелотти — об игре Беллингема: «Он великолепен»
15:05
Шансы на то, что Маркес заменит Хави возрастают с каждым днём
10:55
Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо 7
10:35
Гюндоган: «Гол Витиньи? Это была ещё одна ошибка с нашей стороны» 1
10:23
Гюндоган оценил, насколько справедливым было удаление Араухо в матче с «ПСЖ» 4
10:17
Гюндоган: «Мы подарили победу «ПСЖ», причём очень простым способом»
10:06
Полузащитник «Фулхэма» рассмеялся, когда услышал утверждение, что Сака лучше Родриго
16 Апреля
21:36
Беллингем поддержал Винисиуса, ставшего мишенью расистов
20:27
Анчелотти: «Я прошу всех игроков работать на команду»
19:46
Беллингем: «Анчелотти заставляет тебя поверить, что ты лучше, чем есть на самом деле» 2
19:38
Беллингем высказался о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Сити»
19:31
Беллингем: «Не ожидал, что забью так много голов»
10:25
«Барселона» планирует всего два трансфера летом
15 Апреля
21:15
В «Байере» не исключили, что Алонсо может возглавить «Реал»
10:25
«Жирона» ожидает предложение от топ-клуба Ла Лиги по своему полузащитнику
14 Апреля
15:55
Гюлер заявил о желании уйти в аренду из «Реала»
02:26
Дест: «Возвращение в «Барселону»? Нет, я хочу развиваться» 1
13 Апреля
13:02
Стали известны имена 4 игроков «Реала», которые выйдут в основе на матч с «Мальоркой»
18 Марта
21:51
Хави может пропустить «эль класико» 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола Звёздный игрок попросил отпустить его из «Барселоны» Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале В «Барселоне» произошёл раскол – известна причина
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Спортивные новости
Гол Зернова позволил «Металлургу» ещё раз одолеть «Локомотив» Без Овечкина и Малкина: Топ-5 лучших российских игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Рекорды Кучерова, слабый сезон Овечкина: топ-5 самых результативных россиян в НХЛ в сезоне 2023/2024 Максим Кузнецов оценил стиль «Локомотива» при Никитине Канарейкин: Пока финал Кубка Гагарина не зажёгся Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Райо Вальекано Райо Вальекано
Осасуна Осасуна
2
1
2.08 3.15 3.55
Видео
Окончен
Валенсия Валенсия
Бетис Бетис
1
2
2.20 3.20 3.20
Видео
Окончен
Жирона Жирона
Кадис Кадис
4
1
1.35 4.90 7.40
Видео
21.04.24 в 15:00
Хетафе Хетафе
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.60 3.10 2.09
Видео
21.04.24 в 17:15
Альмерия Альмерия
Вильярреал Вильярреал
3.10 3.55 2.10
Видео
21.04.24 в 19:30
Алавес Алавес
Атлетико М Атлетико М
3.55 3.40 1.98
Видео
21.04.24 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
1.69 3.95 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Апреля
00:44 · Испания. Ла Лига
Хави: «Эль класико» — ключевой матч сезона для «Барселоны»
00:35 · Испания. Ла Лига
«Жироне» покорилось уникальное достижение в Ла Лиге
00:16 · Испания. Ла Лига
«Жирона» гарантировала себе путёвку в еврокубки
20 Апреля
23:56 · Испания. Ла Лига
«Жирона» устроила разгром «Кадису»
23:39 · Испания. Ла Лига
«Реал» огласил заявку на матч с «Барселоной»
22:36 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» потерял интерес к звезде «Барселоны»
22:04 · Германия. Бундеслига
Ольмо решил вернуться в «Барселону» слухи
21:31 · Испания. Ла Лига
Дубль Переса позволил «Бетису» одолеть «Валенсию»
20:31 · Англия. Премьер-лига
Четыре суперклуба претендуют на Мусиалу слухи
19:18 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» вырвал волевую победу над «Осасунойа»
17:06 · Испания. Ла Лига
2+2 от Аспаса позволили «Сельте» разгромить «Лас-Пальмас»
16:52 · Англия. Премьер-лига
Модрич дал оценку АПЛ
16:35 · Испания. Ла Лига
Будущий игрок «Реала» имеет контракт с девушкой – раскрыты причудливые пункты
16:07 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил Рюдигера как пенальтиста
15:59 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о будущем Начо
Все новости
Рекомендуем