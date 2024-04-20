«Реал» огласил заявку на матч с «Барселоной»

Мадридский «Реал» огласил заявку на матч 32-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

В итоге в список включены 22 футболиста.

Вратари: Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага, Марио Де Луис.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Арда Гюлер.

Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго де Гоис, Хоселу, Браим Диас.

Напомним, что встреча между коллективами состоится завтра, 21 апреля. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.