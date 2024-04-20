«ПСЖ» потерял интерес к звезде «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг больше не является трансферной целью «Пари Сен-Жермен».

Как и в предыдущие годы, слухи активно связывают нидерландца с уходом из «Барселоны» в летнее трансферное окно. Одним из претендентов на 26-летнего игрока назывался «ПСЖ», однако, как информирует Sport, гранд Лиги 1 отказался от идеи приобретения хавбека.

Интерес к Френки де Йонгу также приписывается мюнхенской «Баварии». Действующий контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2026 года, а его трансферная стоимость, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 70 млн евро.