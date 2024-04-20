Дубль Переса позволил «Бетису» одолеть «Валенсию»

В 32-м туре чемпионата Испании «Валенсия» играла против «Бетиса» в более-менее равном матче. В середине первого тайма с паса Иско отличился Айосе Перес. Вскоре уже сам Иско запустил мяч в перекладину. После перерыва каркас ворот остановил уже удар Пабло Форнальса. В следующей атаке Уго Дуро был сбит в штрафной - 11-метровый, и Пепелу был точен - 1:1. Вскоре Перес вывел севильцев вперед, после его удара мяч срикошетил от защитника в сетку.
«Бетис» набрал 47 очков и потеснил соперника с седьмого места.
Протокол игры
|19'Перес Айосе (0:1)
|(1:1) Пепелу66'
|77'Перес Айосе (1:2)
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри67' (Фулкье Димитри (67') •Москера Кристиан•Озкаджар Дженк•Васкес Хесус•Пепелу• 43'Герра Хавьер63' (Гонсалес Петер (63') •Перес Фран46' (Каньос Серхи (46') •Алмейда Андре IV67' (Гильямон Уго (67') • 77'Ногуэроль Диего Лопес84' (Мари Альберто (84') •Дуро Уго
Силва Руи•Сабали Юссуф• 13'Песселья Херман•Риад Чади•Миранда Хуан• 64'Гидо Родригес•Джонни89' (Абнер (89') •Форнальс Пабло•Иско Аларкон59' (Фекир Набиль (59') •Перес Айосе89' (Карвалью Вилльям (89') •Бакамбу Седрик 64'76' (Виллиан Жозе (76')
20 апреля. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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