Дубль Переса позволил «Бетису» одолеть «Валенсию»

В 32-м туре чемпионата Испании «Валенсия» играла против «Бетиса» в более-менее равном матче. В середине первого тайма с паса Иско отличился Айосе Перес. Вскоре уже сам Иско запустил мяч в перекладину. После перерыва каркас ворот остановил уже удар Пабло Форнальса. В следующей атаке Уго Дуро был сбит в штрафной - 11-метровый, и Пепелу был точен - 1:1. Вскоре Перес вывел севильцев вперед, после его удара мяч срикошетил от защитника в сетку.

«Бетис» набрал 47 очков и потеснил соперника с седьмого места.