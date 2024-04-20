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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дубль Переса позволил «Бетису» одолеть «Валенсию»

20 Апреля 2024 • 21:31 Комментировать
Валенсия
1:2
Бетис
окончен

В 32-м туре чемпионата Испании «Валенсия» играла против «Бетиса» в более-менее равном матче. В середине первого тайма с паса Иско отличился Айосе Перес. Вскоре уже сам Иско запустил мяч в перекладину. После перерыва каркас ворот остановил уже удар Пабло Форнальса. В следующей атаке Уго Дуро был сбит в штрафной - 11-метровый, и Пепелу был точен - 1:1. Вскоре Перес вывел севильцев вперед, после его удара мяч срикошетил от защитника в сетку.

«Бетис» набрал 47 очков и потеснил соперника с седьмого места.

Протокол игры  
Валенсия1:2Бетис
  19'Перес Айосе (0:1)
(1:1) Пепелу66'  
  77'Перес Айосе (1:2)
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри 67' (Фулкье Димитри ( 67') Москера КристианОзкаджар ДженкВаскес ХесусПепелу  43'Герра Хавьер 63' (Гонсалес Петер ( 63') Перес Фран 46' (Каньос Серхи ( 46') Алмейда Андре IV 67' (Гильямон Уго ( 67'  77') Ногуэроль Диего Лопес 84' (Мари Альберто ( 84') Дуро Уго
Запасные: Риверо КристианАмалла СелимГасиоровски ЯрекХауме Доменек
Силва РуиСабали Юссуф  13'Песселья ХерманРиад ЧадиМиранда Хуан  64'Гидо РодригесДжонни 89' (Абнер ( 89') Форнальс ПаблоИско Аларкон 59' (Фекир Набиль ( 59') Перес Айосе 89' (Карвалью Вилльям ( 89') Бакамбу Седрик  64' 76' (Виллиан Жозе ( 76')
Запасные: Рока МаркАлтимира СерхиМенди НобельРуибаль АйторДиао АссанеРодри РодригоЭззалзули АбдеБраво Клаудио
20 апреля. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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