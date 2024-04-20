«Райо Вальекано» вырвал волевую победу над «Осасунойа»

В матче 32-го тура Ла Лиги встретились середняки, «Райо Вальекано» и «Осасуна». На 29-й минуте Мойсес Гомес отлично пробил и выел гостей вперед. Только в заключительной 10-минутке хозяева смогли из постоянного давления на ворота выжать голы. Пеп Чаваррия здорово стрельнул из-за пределов штрафной - 1:1. А вскоре Иси Паласон также дальним ударом вырвал победу для хозяев.

«Райо» делит 13-е место, соперник - девятое.