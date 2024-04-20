«Райо Вальекано» вырвал волевую победу над «Осасунойа»

В матче 32-го тура Ла Лиги встретились середняки, «Райо Вальекано» и «Осасуна». На 29-й минуте Мойсес Гомес отлично пробил и выел гостей вперед. Только в заключительной 10-минутке хозяева смогли из постоянного давления на ворота выжать голы. Пеп Чаваррия здорово стрельнул из-за пределов штрафной - 1:1. А вскоре Иси Паласон также дальним ударом вырвал победу для хозяев.
«Райо» делит 13-е место, соперник - девятое.
Протокол игры
|29'Гомес Мойсес (0:1)
|(1:1) Чаваррия Пеп80'
|(2:1) Паласон Иси84'
Димитриевски Столе•Балью Иван•Мумин Абдул•Лежён Флорьян•Чаваррия Пеп•Валентин Оскар 45'46' (Сисс Пате (46') • 51'Лопес Унаи 90'74' (Фалькао Радамель (74') •Де Фрутос Хорхе74' (Бебе Тьягу (74') •Трехо Оскар82' (Креспо Мигель (82') •Паласон Иси• 86'Камелло Серхио60' (Рауль де Томас (60')
Эррера Серхио•Аресо Хесус•Гарсия Давид III19' (Катена Алехандро (19') •Эррандо Хорхе•Круз Хуан82' (Осамбела Асьер (82') •Ибаньес Пабло68' (Торро Лукас (68') •Муньос Икер 48'68' (Монкайола Хон (68') •Гарсия Рубен•Гомес Мойсес82' (Мохика Хоан (82') •Пенья Рубен•Гарсия Рауль
20 апреля. Стадион "Кампо де Вальекас".
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