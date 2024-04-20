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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» вырвал волевую победу над «Осасунойа»

20 Апреля 2024 • 19:18 Комментировать
Райо Вальекано
2:1
Осасуна

В матче 32-го тура Ла Лиги встретились середняки, «Райо Вальекано» и «Осасуна». На 29-й минуте Мойсес Гомес отлично пробил и выел гостей вперед. Только в заключительной 10-минутке хозяева смогли из постоянного давления на ворота выжать голы. Пеп Чаваррия здорово стрельнул из-за пределов штрафной - 1:1. А вскоре Иси Паласон также дальним ударом вырвал победу для хозяев.

«Райо» делит 13-е место, соперник - девятое.

Протокол игры  
Райо Вальекано2:1Осасуна
  29'Гомес Мойсес (0:1)
(1:1) Чаваррия Пеп80'  
(2:1) Паласон Иси84'  
Димитриевски СтолеБалью ИванМумин АбдулЛежён ФлорьянЧаваррия ПепВалентин Оскар  45' 46' (Сисс Пате ( 46'  51') Лопес Унаи  90' 74' (Фалькао Радамель ( 74') Де Фрутос Хорхе 74' (Бебе Тьягу ( 74') Трехо Оскар 82' (Креспо Мигель ( 82') Паласон Иси  86'Камелло Серхио 60' (Рауль де Томас ( 60')
Запасные: Паскуаль МартинПосо ХосеКарденас ДаниЭспино АльфонсоНтекья РандиРатиу Андрей
Эррера СерхиоАресо ХесусГарсия Давид III 19' (Катена Алехандро ( 19') Эррандо ХорхеКруз Хуан 82' (Осамбела Асьер ( 82') Ибаньес Пабло 68' (Торро Лукас ( 68') Муньос Икер  48' 68' (Монкайола Хон ( 68') Гарсия РубенГомес Мойсес 82' (Мохика Хоан ( 82') Пенья РубенГарсия Рауль
Запасные: Свенссон МаксАйтор ФернандесАрнаис ХосеСтаматакис Димитриос
20 апреля. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Райо Вальекано

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