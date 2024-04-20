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Чемпионат Испании. Ла Лига

2+2 от Аспаса позволили «Сельте» разгромить «Лас-Пальмас»

20 Апреля 2024 • 17:06 Комментировать
Сельта
4:1
Лас-Пальмас

В 32-м туре Ла Лиги «Сельта» принимала попавший в полосу поражений «Лас-Пальмас». Уже на 11-й минуте островитяне повели после удара головой Хуанмы Херцога. Еще одна его попытка, но на сей раз голкипер парировал. «Сельта» мало контролировала мяч, но смогла в конце тайма перевернуть игру. Яго Аспас результативно пробил на 37-й минуте, а в следующей атаке ассистировал Виллиоту Сведбергу. На 71-й минуте снова Аспас помог партнеру забить гол, это был Анастасиос Дувикас. Спустя пять минут они поменялись ролями - 4:1.

Гости остаются 12-ми, а противник делит 15-е место и уже в шести очках над зоной вылета.

Протокол игры  
Сельта4:1Лас-Пальмас
  11'Херцог Хуанма (0:1)
(1:1) Аспас Яго37'  
(2:1) Сведберг Виллиот39'  
(3:1) Дувикас Анастасиос71'  
(4:1) Аспас Яго76'  
Гуаита ВисентеМингеса ОскарНуньес УнайДомингес КарлосПерес Карлес 85' (Родригес Мигель ( 85') Жаилсон МаркесПейнадо Франсиско 78' (Де ла Торре Лука ( 78') Альварес УгоАспас Яго 78' (Манкильо Хави ( 78') Ларсен Йорген  66' 66' (Бамба Джонатан ( 66') Сведберг Виллиот 66' (Дувикас Анастасиос ( 66')
Запасные: Санчес МануэльСерви ФранкоСотело ХьюгоАльенде ТадеоВаскес КевинСтарфельт КарлВильяр Иван
Вальес АльвароСуарес АлехандроХерцог ХуанмаМармол МикаКардона Серхи 81' (Синкгравен Дэйли ( 81') Мунир Эль-Хаддади 79' (Гонсалес Фабио ( 79') Луаодис Энзо 62' (Рамирес Сандро ( 62') Перроне Максимо 79' (Пехиньо Франсиско ( 79') Родригес КирьянМолейро АльбертоКаба Сори 62' (Муньос Хави ( 62')
Запасные: Кардона МаркБенито РамиресЛемос АльвароКампанья ХосеАарон ЭскандельКурбело ЭрикМфулу Оменуке
20 апреля. Стадион "Балаидос".

 

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Интересный прогноз и ставка на матч Сельта – Лас-Пальмас чемпионата Испании – 20 апреля 2024
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