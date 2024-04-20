2+2 от Аспаса позволили «Сельте» разгромить «Лас-Пальмас»

В 32-м туре Ла Лиги «Сельта» принимала попавший в полосу поражений «Лас-Пальмас». Уже на 11-й минуте островитяне повели после удара головой Хуанмы Херцога. Еще одна его попытка, но на сей раз голкипер парировал. «Сельта» мало контролировала мяч, но смогла в конце тайма перевернуть игру. Яго Аспас результативно пробил на 37-й минуте, а в следующей атаке ассистировал Виллиоту Сведбергу. На 71-й минуте снова Аспас помог партнеру забить гол, это был Анастасиос Дувикас. Спустя пять минут они поменялись ролями - 4:1.

Гости остаются 12-ми, а противник делит 15-е место и уже в шести очках над зоной вылета.