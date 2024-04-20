2+2 от Аспаса позволили «Сельте» разгромить «Лас-Пальмас»

В 32-м туре Ла Лиги «Сельта» принимала попавший в полосу поражений «Лас-Пальмас». Уже на 11-й минуте островитяне повели после удара головой Хуанмы Херцога. Еще одна его попытка, но на сей раз голкипер парировал. «Сельта» мало контролировала мяч, но смогла в конце тайма перевернуть игру. Яго Аспас результативно пробил на 37-й минуте, а в следующей атаке ассистировал Виллиоту Сведбергу. На 71-й минуте снова Аспас помог партнеру забить гол, это был Анастасиос Дувикас. Спустя пять минут они поменялись ролями - 4:1.
Гости остаются 12-ми, а противник делит 15-е место и уже в шести очках над зоной вылета.
Протокол игры
|11'Херцог Хуанма (0:1)
|(1:1) Аспас Яго37'
|(2:1) Сведберг Виллиот39'
|(3:1) Дувикас Анастасиос71'
|(4:1) Аспас Яго76'
Гуаита Висенте•Мингеса Оскар•Нуньес Унай•Домингес Карлос•Перес Карлес85' (Родригес Мигель (85') •Жаилсон Маркес•Пейнадо Франсиско78' (Де ла Торре Лука (78') •Альварес Уго•Аспас Яго78' (Манкильо Хави (78') •Ларсен Йорген 66'66' (Бамба Джонатан (66') •Сведберг Виллиот66' (Дувикас Анастасиос (66')
Вальес Альваро•Суарес Алехандро•Херцог Хуанма•Мармол Мика•Кардона Серхи81' (Синкгравен Дэйли (81') •Мунир Эль-Хаддади79' (Гонсалес Фабио (79') •Луаодис Энзо62' (Рамирес Сандро (62') •Перроне Максимо79' (Пехиньо Франсиско (79') •Родригес Кирьян•Молейро Альберто•Каба Сори62' (Муньос Хави (62')
20 апреля. Стадион "Балаидос".
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