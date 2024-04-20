Анчелотти оценил Рюдигера как пенальтиста

«Реал» на неделе стал полуфиналистом Лиги чемпионов. В ответном матче против «Манчестер Сити» команда Карло Анчелотти добилась успеха только в серии одиннадцатиметровых ударов. Автором решающего удара с пенальти стал защитник Антонио Рюдигер.

Во время субботней пресс-конференции Анчелотти высказался по поводу решения доверить пятый пенальти Рюдигеру.

«Рюдигер и пенальти? Мы тренировали пенальти только в понедельник. Я видел, как он выполнил три пенальти, и забил каждый из них», - сказал Анчелотти журналистам.

Сейчас «Реал» готовится к битве с «Барселоной» - матч пройдёт 21 апреля.

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