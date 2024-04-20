Анчелотти высказался о будущем Начо

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу будущего защитника Начо.

Ранее в прессе появилась информация о том, что 34-летний Начо уже сообщил «Реалу» о желании сменить клуб ближайшим летом. При этом Начо, воспитанник «сливочных», ранее не выступал за другие команды.

«Начо? Он решает своё будущее. Он был и остаётся великим центральным защитником. Мы должны уважать решения наших футболистов. Они вольны поступать так, как хотят», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ближайший матч «Реал» проведёт в воскресенье, 21 апреля, - против «Барселоны» на своём поле.