Анчелотти: «Если выиграем «эль класико», станем ближе к чемпионству»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий перед матчем чемпионата Испании против «Барселоны».

«Мы очень близки к 80 набранным очкам. Впереди у нас матч с «Барселоной». «Эль класико» - это всегда отличная игра. Если мы выиграем, то станем ближе к победе в Ла Лиге», - сказал Анчелотти журналистам.

На текущий момент «Реал» имеет 78 набранных очков в своём активе. Вторая «Барселона» отстаёт от мадридцев на восемь баллов.

Матч «Реал» - «Барселона» стартует 21 апреля в 22:00 по московскому времени. Следить за «эль класико» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.