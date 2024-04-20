Анчелотти высказался о кадровой ситуации в «Реале» перед «эль класико»

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу кадровой ситуации в преддверии матча с «Барселоной». Ранее клуб сообщал о том, что Ферлан Менди не тренировался в общей группе в субботу.

«Мы восстанавливаемся. Менди не тренировался, но все игроки будут в составе. Мы определимся завтра.

Готов ли Милитао? Да, он может выйти на поле в стартовом составе. Он готов. Он является одной из опций.

Менди? Он очень важен для команды. Для всех нас он лучший в мире левый защитник», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Матч «Реал» - «Барселона» стартует 21 апреля в 22:00 по московскому времени.