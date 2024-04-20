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Анчелотти вспомнил более тревожный матч, чем получился с «Манчестер Сити»

20 Апреля 2024 • 15:06 Комментировать

В среду вечером «Реал» завоевал путёвку в полуфинал Лиги чемпионов. Команда Карло Анчелотти одолела «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти после двух ничьих (3:3, 1:1).

По словам Анчелотти, игра с «Манчестер Сити» получилась не такой тревожной, как игра с «Челси» в 2022 году.

«Этот матч с «Манчестер Сити» был трудным, очень трудным. Но это был не так тревожно, как в матче с «Челси» в 2022 году – в тот вечер мы почти вылетели. В матче с «Манчестер Сити» такого не было», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В 2022 году «Реал» обыграл «Челси» на выезде со счётом 3:1. В ответной игре дома мадридцы проигрывали 0:3, но смогли забить ближе к концовке, а потом забили ещё раз в экстра-тайме. Поражение 2:3 вывело «сливочных» в полуфинал.

Анчелотти отреагировал на критику «Реала» после глухой обороны в матче с «Манчестер Сити»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Карло Анчелотти Манчестер Сити ещё теги
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