Анчелотти: «Модрич никогда не согласится быть игроком запаса»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, может ли полузащитник Лука Модрич согласиться на второстепенную роль в команде.

«Я его знаю, Лука никогда не согласится быть игроком запаса. Он никогда не перестаёт тренироваться, сражаться. Он всегда одинаково взволнован и хочет играть. Он никогда не примет статус запасного», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 38-летний Лука Модрич стал получать меньше игрового времени. Действующий контракт опытного хорватского футболиста рассчитан до лета.

Ближайший матч «Реал» проведёт 21 апреля – против «Барселоны».