Анчелотти отреагировал на критику «Реала» после глухой обороны в матче с «Манчестер Сити»

На неделе «Реал» обыграл «Манчестер Сити» по итогам серии одиннадцатиметровых ударов. Почти весь ответный матч команда Карло Анчелотти провела в глухой обороне. Видеть настолько оборонительный «Реал» было непривычно, и команда ожидаемо столкнулась с критикой. Анчелотти дал комментарий на этот счёт.

«Критика после игры с «Сити»? Люди могут иметь своё мнение. Мы сделали то, что должны были сделать. Нужно уметь играть не только с мячом, но и без него. После игры я не видел ни одного нашего болельщика, который был бы грустным. Или, может, пока не видел», - сказал Анчелотти с улыбкой в ходе субботней пресс-конференции.

«Реал» и «Барселона» сыграют 21 апреля.