Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити»

В воскресенье вечером в чемпионате Испании пройдёт «эль класико» - «Реал» против «Барселоны». Главный тренер каталонской команды Хави на пресс-конференции оценил успех «сливочных» в Лиге чемпионов – там мадридцы прошли «Манчестер Сити» по пенальти.

«Мы максимально уважаем «Реал Мадрид». Говорят, что «Реалу» повезло, но я не верю в удачу, я верю в работу. Это не случайность, что за последние три года они два раза выбили из Лиги чемпионов одну из лучших команд мира», - сказал Хави журналистам.

Матч «Реал» - «Барселона» стартует 21 апреля в 22:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.