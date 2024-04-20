Защитник «Реала» может пропустить матч с «Барселоной»

В воскресенье в чемпионате Испании пройдёт большой матч – «Реал» против «Барселоны». Пресс-служба мадридского гранда сообщила о том, что команда провела последнюю тренировку перед «эль класико». Отмечается, что защитник Ферлан Менди тренировался в закрытых помещениях. Что до Тибо Куртуа и Давида Алабы, то они продолжают программы восстановления после травм.

Испанские СМИ пишут о том, что Менди может пропустить матч против «Барселоны» из-за мышечных проблем.

Матч «Реал» - «Барселона» стартует 21 апреля в 22:00 по московскому времени. Сейчас «сливочные» лидируют в Ла Лиге, а «сине-гранатовые» отстают на восемь очков.