​Эксперты сделали прогноз на «эль класико»

В воскресенье, 21 апреля 2024 года, состоится матч «Реал» Мадрид – «Барселона» в рамках 32-го тура чемпионата Испании.

Эксперты букмекерских контор оценили победу мадридского «Реала» в 52,9%, а вот победа «Барселоны» возможна с вероятностью примерно в 23,3%. Ничейный исход в предстоящем матче возможен с вероятностью в 23,8%.

Напомним, что «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своём активе 78 очков, «Барселона» занимает вторую строчку с 70 баллами.

Не пропустите прямую трансляцию матча «Реал» Мадрид – «Барселона» на нашем спортивном портале. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.