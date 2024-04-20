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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Эксперты сделали прогноз на «эль класико»

20 Апреля 2024 • 14:17 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 1.80 X 4.00 2 4.10
21.04 22:00

В воскресенье, 21 апреля 2024 года, состоится матч «Реал» Мадрид – «Барселона» в рамках 32-го тура чемпионата Испании.

Эксперты букмекерских контор оценили победу мадридского «Реала» в 52,9%, а вот победа «Барселоны» возможна с вероятностью примерно в 23,3%. Ничейный исход в предстоящем матче возможен с вероятностью в 23,8%.

Напомним, что «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своём активе 78 очков, «Барселона» занимает вторую строчку с 70 баллами.

Не пропустите прямую трансляцию матча «Реал» Мадрид – «Барселона» на нашем спортивном портале. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.  


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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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