Топ-игрок вернулся в общую группу «Реала» перед матчем с «Барселоной»

Голкипер Тибо Куртуа вернулся в общую группу мадридского «Реала», об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

По данным источника, бельгийский вратарь провел полноценную тренировку после повреждения мениска правого колена. Напомним, что в настоящий момент первым номером «королевского» клуба является украинец Андрей Лунин.

В воскресенье, 21 апреля, «Реал» на своем поле примет каталонскую «Барселону» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В преддверии этого матча мадридцы занимают первое место, а «сине-гранатовые» находятся на второй позиции.