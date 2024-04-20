Известны планы Хави после ухода из «Барселоны»

Стали известны планы Хави Эрнандеса, который по окончании нынешнего сезона покинет пост главного тренера каталонской «Барселоны».

Как стало известно журналистам Sport.es, испанский специалист не собирается быстро соглашаться на новую работу. Эрнандес хочет взять годичный отпуск. После завершения отдыха тренер не исключает, что поработает в другом клубе.

Напомним, что на этой неделе «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, уступив в ответном матче французскому «ПСЖ» со счетом 1:4. В чемпионате Испании «сине-гранатовые» занимают второе место, отставая от идущего первым мадридского «Реала» на восемь баллов.