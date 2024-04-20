Гюлер может уйти из «Реала» в другой испанский клуб

Турецкий полузащитник Арда Гюлер может покинуть мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона. По данным Todofichajes, «королевский» клуб планирует отдать 19-летнего хавбека в аренду, чтобы он получал стабильную игровую практику.

Заинтересованность в подписании Гюлера проявляет севильский «Бетис». Ранее также сообщалось, что подписать полузащитника хочет «Реал Сосьедад».

В нынешнем сезоне Арда принял участие в пяти встречах чемпионата Испании, в которых отметился одним забитым мячом.

В настоящий момент «Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая идущую второй «Барселону» на восемь баллов.