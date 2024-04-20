Игрок «Барселоны» получает угрозы после разгрома от «ПСЖ»

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Жоау Канселу получает угрозы после ответного поединка с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. В этом матче португалец совершил фол, после которого в ворота «сине-гранатовых» был назначен пенальти.

«В соцсетях желают смерти моей будущей дочери. В лицо вряд ли кто-то об этом скажет, потому что возникнут проблемы. А вот в комментариях пишут все подряд. Также оскорбляют мою супругу. Мы живем в жестоком мире. Вы можете критиковать меня, но не трогайте семью», - передает слова Канселу Sport.es.

Напомним, что поединок завершился крупным поражением «Барселоны» со счетом 1:4.