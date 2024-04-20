Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Игрок «Барселоны» получает угрозы после разгрома от «ПСЖ»

20 Апреля 2024 • 09:49 Комментировать (1)

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Жоау Канселу получает угрозы после ответного поединка с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. В этом матче португалец совершил фол, после которого в ворота «сине-гранатовых» был назначен пенальти.

«В соцсетях желают смерти моей будущей дочери. В лицо вряд ли кто-то об этом скажет, потому что возникнут проблемы. А вот в комментариях пишут все подряд. Также оскорбляют мою супругу. Мы живем в жестоком мире. Вы можете критиковать меня, но не трогайте семью», - передает слова Канселу Sport.es.

Напомним, что поединок завершился крупным поражением «Барселоны» со счетом 1:4.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Жоау Канселу ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
GlorReala
20 Апреля 2024 в 10:16
“Вы можете критиковать мою семью, но не трогайте семью” автор и редактор как всегда на высоте..))
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» В «Барселоне» изменили решение по Хави Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Звёздный игрок попросил отпустить его из «Барселоны»
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Спортивные новости
Бывший защитник «Динамо» сделал прогноз на исход финала Кубка Гагарина Канарейкин сделал прогноз на исход финала Кубка Гагарина Вайсфельд после первой игры финала назвал фаворита на победу в Кубке Гагарина Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов назвал победителя второй игры финала Кубка Гагарина Кожевников рассказал, кто победит в финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.04.24 в 15:00
Сельта Сельта
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.85 3.50 3.95
Видео
20.04.24 в 17:15
Райо Вальекано Райо Вальекано
Осасуна Осасуна
2.08 3.15 3.55
Видео
20.04.24 в 19:30
Валенсия Валенсия
Бетис Бетис
2.20 3.20 3.20
Видео
20.04.24 в 22:00
Жирона Жирона
Кадис Кадис
1.35 4.90 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Апреля
10:33 · Италия. Серия А
«Реал» хочет купить топ-защитника с ценником 80 миллионов евро
09:49 · Испания. Ла Лига
Игрок «Барселоны» получает угрозы после разгрома от «ПСЖ» 1
08:14 · Испания. Ла Лига
Гюндоган высказался о предстоящем матче с «Реалом»
07:36 · Испания. Ла Лига
Гризманн начал переговоры с «Атлетико»
07:30 · Испания. Ла Лига
Торрес может уехать в Саудовскую Аравию
04:31 · Испания. Ла Лига
«Реал» уже определился с долгосрочной заменой Начо
04:09 · Нидерланды. Эредивизие
Хави получил предложение от нового клуба 1 слухи
03:20 · Англия. Премьер-лига
Беллингем возглавляет список претендентов на «Золотой мяч», Месси – шестой 2
03:09 · Испания. Ла Лига
Канселу: «Лучшая реакция на вылет от «ПСЖ» – победа над «Реалом»
02:28 · Италия. Серия А
Стало известно, где хочет продолжить карьеру уходящий из «Реала» Начо слухи
02:00 · Испания. Ла Лига
Кубарси – об «эль класико»: «С детства мечтал играть в таких матчах»
01:07 · Испания. Ла Лига
Милитао вернётся в старт «Реала» к матчу с «Баварией»
00:44 · Англия. Премьер-лига
Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта 1
00:36 · Испания. Ла Лига
Звезда «Барселоны» может уйти в «Атлетико» слухи
00:06 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» не смог дожать «Гранаду»
Все новости
Рекомендуем