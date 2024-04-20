Гюндоган высказался о предстоящем матче с «Реалом»

Хавбек каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган поделился мыслями о предстоящем поединке против мадридского «Реала» в рамках 32-го тура чемпионата Испании.
«С нетерпением ждем «эль класико». Мы разочарованы поражением от «ПСЖ», но впереди очередной большой матч. Это одно из самых важных противостояний в мировом футболе. Чтобы победить в этой встрече, нужно использовать свои моменты, а также хорошо сыграть в обороне. «Реал» такая команда, которая может любой момент превратить в гол», - передает слова немца Cope.
Матч состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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