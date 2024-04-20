Гризманн начал переговоры с «Атлетико»

Французский форвард Антуан Гризманн может продлить трудовое соглашение с мадридским «Атлетико». Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Маттео Моретто.

Как стало известно инсайдеру, стороны уже вступили в переговоры о пролонгации сотрудничества. Стоит отметить, что срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2026 года. Ранее в прессе ходили слухи об интересе к Гризманну со стороны клубов из МЛС.

В нынешнем сезоне Антуан поучаствовал в 41 поединке за мадридскую команду. На счету нападающего 21 гол и восемь результативных передач.