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Гризманн начал переговоры с «Атлетико»

20 Апреля 2024 • 07:36 Комментировать

Французский форвард Антуан Гризманн может продлить трудовое соглашение с мадридским «Атлетико». Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Маттео Моретто.

Как стало известно инсайдеру, стороны уже вступили в переговоры о пролонгации сотрудничества. Стоит отметить, что срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2026 года. Ранее в прессе ходили слухи об интересе к Гризманну со стороны клубов из МЛС.

В нынешнем сезоне Антуан поучаствовал в 41 поединке за мадридскую команду. На счету нападающего  21 гол и восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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