«Реал» уже определился с долгосрочной заменой Начо

Мадридский «Реал» подпишет нового центрального защитника вместо Начо Фернандеса.

34-летний футболист принял решение об уходе из клуба по истечении контракта, который рассчитан до июня. По сообщениям журналиста Хосе Феликса Диаса, в «Реале» заранее предвидели возможный уход Начо, поэтому уже начали работу над подписанием центрбека «Лилля» Лени Йоро. «Сливочным» предстоит поспорить за 18-летнюю восходящую звезду с «ПСЖ», однако сам француз, по слухам, хотел бы выступать именно в «Реале».

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Лени Йоро составляет 40 млн евро. К 18 годам защитник успел провести 55 поединков за первую команду «Лилля».