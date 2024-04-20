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«Реал» уже определился с долгосрочной заменой Начо

20 Апреля 2024 • 04:31 Комментировать
Лилль
...
Страсбург
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21.04 16:00

Мадридский «Реал» подпишет нового центрального защитника вместо Начо Фернандеса.

34-летний футболист принял решение об уходе из клуба по истечении контракта, который рассчитан до июня. По сообщениям журналиста Хосе Феликса Диаса, в «Реале» заранее предвидели возможный уход Начо, поэтому уже начали работу над подписанием центрбека «Лилля» Лени Йоро. «Сливочным» предстоит поспорить за 18-летнюю восходящую звезду с «ПСЖ», однако сам француз, по слухам, хотел бы выступать именно в «Реале».

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Лени Йоро составляет 40 млн евро. К 18 годам защитник успел провести 55 поединков за первую команду «Лилля».

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Реал Мадрид Лилль Начо Фернандес трансферы футбола - лето 2024 Лени Йоро ещё теги

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