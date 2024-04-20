Канселу: «Лучшая реакция на вылет от «ПСЖ» – победа над «Реалом»

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу надеется на успех в «эль класико» после неудачи в Лиге чемпионов.

«Сине-гранатовые» уступили «ПСЖ» в ответном матче четвертьфинала (1:4), не сумев удержать преимущество, добытое в Париже (3:2). В воскресенье команда Хави Эрнандеса проведёт выездной матч против мадридского «Реала» в рамках Ла Лиги.

«Поражение от «ПСЖ» стало тяжёлым ударом для всех нас, но мы должны собраться, нужно сохранить позитивный настрой. Лучшей реакцией станет победа над «Реалом» в воскресенье», – цитирует BarcaTimes Канселу.

После 31 тура «Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на восемь очков.