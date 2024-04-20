Кубарси – об «эль класико»: «С детства мечтал играть в таких матчах»

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси побеседовал с журналистами в преддверии матча против мадридского «Реала».

Предстоящее «эль класико» состоится в воскресенье на поле «сливочных». У каталонцев нет права на ошибку: в случае поражения отставание от «Реала» в турнирной таблице увеличится до 11 очков за шесть туров до финиша.

«Мы должны приложить максимальные усилия, выложиться на 200%, чтобы добиться нужного результата в воскресенье. Мы оказались в трудной ситуации, нам необходим перезапуск.

Я с детства мечтал принимать участие в таких играх, представляя цвета клуба всей своей жизни», – рассказал в интервью официальному сайту «Барселоны» 17-летний футболист.