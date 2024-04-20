Милитао вернётся в старт «Реала» к матчу с «Баварией»

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао сможет сыграть в основном составе в матче против «Баварии».

В марте бразилец залечил травму крестообразной связки, из-за которой отсутствовал с августа, однако Карло Анчелотти пока ограничивает игровое время футболиста выходами на замену в концовках матчей. Согласно сведениям Diario AS, ожидается, что Милитао сыграет в старте в первом поединке полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 30 апреля в Мюнхене.

До встречи с грандом Бундеслиги «сливочным» предстоит сыграть в Ла Лиге с «Барселоной» (21 апреля) и «Реал Сосьедадом» (26 апреля).