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Милитао вернётся в старт «Реала» к матчу с «Баварией»

20 Апреля 2024 • 01:07 Комментировать
Бавария
...
Реал Мадрид
30.04 22:00

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао сможет сыграть в основном составе в матче против «Баварии».

В марте бразилец залечил травму крестообразной связки, из-за которой отсутствовал с августа, однако Карло Анчелотти пока ограничивает игровое время футболиста выходами на замену в концовках матчей. Согласно сведениям Diario AS, ожидается, что Милитао сыграет в старте в первом поединке полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 30 апреля в Мюнхене.

До встречи с грандом Бундеслиги «сливочным» предстоит сыграть в Ла Лиге с «Барселоной» (21 апреля) и «Реал Сосьедадом» (26 апреля).

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БАВАРИЯ РЕАЛ МАДРИД
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