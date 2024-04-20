Всё идёт к тому, что сезон 2023/2024 для Илкая Гюндогана будет первым и последним в «Барселоне». Ранее в прессе появилась информация о том, что 33-летний немец попросил клуб отпустить его ближайшим летом. Сообщалось об имеющихся у Гюндогана вариантах в Англии и Саудовской Аравии.

Впрочем, как сообщает TodoFichajes, Гюндоган может и остаться в чемпионате Испании. Так, интерес к немецкому хавбеку проявляет мадридский «Атлетико». По данным источника, Илкай может стать частью сделки по выкупу «Барселоной» Жоау Фелиша.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Илкая Гюндогана в 16 миллионов евро.