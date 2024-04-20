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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» не смог дожать «Гранаду»

20 Апреля 2024 • 00:06 Комментировать
Атлетик Б
1:1
Гранада
окончен

В 32-м туре Ла Лиги «Атлетик» играл против аутсайдеров из «Гранады». Гости за весь матч лишь дважды неточно пробили в сторону ворот, но при этом забили и набрали очко. В дебюте Херард Гумбау с углового закрутил мяч в сетку, и мяч после касания головы Иньяки Уильямса оказался в цели - 0:1. В середине тайма голкипер «Гранады» недалеко выбил взмывший над вратарской мяч, и Горка Гурусета метров с восьми сравнял счет. Гурусета снова на острие, на сей раз почти выход один на один и удар мимо кипера, но на ленточке выручил защитник.

В середине второго тайма Иньяки Уильямс с угла штрафной бил под планку, вратарь выручил.

«Атлетик» потерял важные очки в споре за четвертое место и рискует отпустить от себя «Атлетико». Соперник - предпоследний.

Протокол игры  
Атлетик Б1:1Гранада
  6'Уильямс Иньяки (0:1)
(1:1) Гурусета Горка24'  
Унай СимонДе Маркос Оскар  27'Вивиан ДаниэльПаредес Айтор  4' 46' (Йерай Альварес ( 46') Юри Берчиче 70' (Лекуе Иньиго ( 70') Руис ИньигоГомес Унаи 63' (Беренгер Алекс ( 63') Уильямс ИньякиСансет Ойян  38' 63' (Эррера Андер ( 63'  90') Уильямс НикоГурусета Горка 83' (Гарсия Рауль ( 83')
Запасные: Агирреcабала ХуленВильялибре АсьерВесга МикельМуньяин ИкерАрес МалкомПрадос БеньятГарсия Дани
Баталья АугустоМендес Бруно II  66'Рубио МигельМикель ИгнасиНева Карлос 90' (Корбяну Теодор ( 90') Пуэртас Антонио  47' 65' (Узуни Мюрто ( 65') Руис СерхиоГумбау ХерардЮзвяк Камиль 80' (Мауасса Фет ( 80') Вильяр Гонсало 46' (Санчес Рикард ( 46') Бое Лукас 81' (Аресо Матиас ( 81')
Запасные: Рауль ФернандесКальехон ХосеОнгла МартинМарк МартинесПёнтковски Камиль
19 апреля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Атлетик Бильбао

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