«Атлетик» не смог дожать «Гранаду»

В 32-м туре Ла Лиги «Атлетик» играл против аутсайдеров из «Гранады». Гости за весь матч лишь дважды неточно пробили в сторону ворот, но при этом забили и набрали очко. В дебюте Херард Гумбау с углового закрутил мяч в сетку, и мяч после касания головы Иньяки Уильямса оказался в цели - 0:1. В середине тайма голкипер «Гранады» недалеко выбил взмывший над вратарской мяч, и Горка Гурусета метров с восьми сравнял счет. Гурусета снова на острие, на сей раз почти выход один на один и удар мимо кипера, но на ленточке выручил защитник.
В середине второго тайма Иньяки Уильямс с угла штрафной бил под планку, вратарь выручил.
«Атлетик» потерял важные очки в споре за четвертое место и рискует отпустить от себя «Атлетико». Соперник - предпоследний.
Протокол игры
|6'Уильямс Иньяки (0:1)
|(1:1) Гурусета Горка24'
Унай Симон•Де Маркос Оскар• 27'Вивиан Даниэль•Паредес Айтор 4'46' (Йерай Альварес (46') •Юри Берчиче70' (Лекуе Иньиго (70') •Руис Иньиго•Гомес Унаи63' (Беренгер Алекс (63') •Уильямс Иньяки•Сансет Ойян 38'63' (Эррера Андер (63') • 90'Уильямс Нико•Гурусета Горка83' (Гарсия Рауль (83')
Баталья Аугусто•Мендес Бруно II• 66'Рубио Мигель•Микель Игнаси•Нева Карлос90' (Корбяну Теодор (90') •Пуэртас Антонио 47'65' (Узуни Мюрто (65') •Руис Серхио•Гумбау Херард•Юзвяк Камиль80' (Мауасса Фет (80') •Вильяр Гонсало46' (Санчес Рикард (46') •Бое Лукас81' (Аресо Матиас (81')
19 апреля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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