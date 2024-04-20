«Атлетик» не смог дожать «Гранаду»

В 32-м туре Ла Лиги «Атлетик» играл против аутсайдеров из «Гранады». Гости за весь матч лишь дважды неточно пробили в сторону ворот, но при этом забили и набрали очко. В дебюте Херард Гумбау с углового закрутил мяч в сетку, и мяч после касания головы Иньяки Уильямса оказался в цели - 0:1. В середине тайма голкипер «Гранады» недалеко выбил взмывший над вратарской мяч, и Горка Гурусета метров с восьми сравнял счет. Гурусета снова на острие, на сей раз почти выход один на один и удар мимо кипера, но на ленточке выручил защитник.

В середине второго тайма Иньяки Уильямс с угла штрафной бил под планку, вратарь выручил.

«Атлетик» потерял важные очки в споре за четвертое место и рискует отпустить от себя «Атлетико». Соперник - предпоследний.