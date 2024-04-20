Кристенсен: «Не сомневаюсь, что буду играть в «Барселоне» в следующем сезоне»

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен уверен, что не покинет клуб в летнее трансферное окно.

Слухи связывали датчанина с возможным уходом из команды, однако сам футболист открыто заявил о намерении продолжить выступления за «сине-гранатовых».

«Я не сомневаюсь, что буду выступать за «Барселону» в следующем сезоне. У меня ещё два года по контракту с клубом, и я намерен их отработать», – приводит Managing Barca слова Кристенсена.

В текущей кампании 28-летний центрбек отыграл 35 матчей за команду Хави Эрнандеса, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.