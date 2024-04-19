Левандовски поделился ожиданиями от матча с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, чего ждёт от предстоящего «эль класико».

Каталонцы сыграют против «сливочных» в воскресенье на «Сантьяго Бернабеу». В настоящий момент мадридский «Реал» опережает «Барселону» на восемь очков. До завершения текущего розыгрыша Ла Лиги остаётся семь туров.

«Эль класико» – это всегда особенное событие, и не только для нас, а для всего футбольного мира. Надеюсь, мы сможем порадовать своих болельщиков ярким атакующим футболом. Мы готовы сыграть на победу», – приводят испанские СМИ слова Левандовски.

Встреча «Реала» против «Барселоны» стартует в 22:00 по московскому времени.