Лапорта определился с оптимальным вариантом замены Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта видит Рафаэля Маркеса сменщиком Хави Эрнандеса.

Нынешний рулевой каталонцев собирается покинуть пост после завершения сезона. В скором времени Хави обсудит своё будущее с Лапортой, однако решение наставника, судя по всему, не изменится. Как сообщает Managing Barca, глава «Барселоны» считает Маркеса оптимальным вариантом замены Хави. Мексиканец отлично знает клуб и уже связан с ним контрактом, ещё одно преимущество – владение испанским языком.

В настоящий момент Рафаэль Маркес занимает должность рулевого дубля «Барселоны». В бытность игроком он представлял цвета каталонского гранда с 2003 по 2010 год.