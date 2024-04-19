В мадридском «Реале» готовятся к скорому выбору нового капитана.

Нынешний капитан «сливочных» Начо Фернандес решил покинуть клуб после завершения текущего сезона, когда подойдёт к концу его действующий контракт. Как информирует Madrid Xtra, капитанскую повязку с начала следующей кампании может получить Лука Модрич. Для этого необходимо, чтобы 38-летний хорват всё же продлил свой истекающий договор.

Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Хавбек провёл более 500 матчей в цветах мадридского гранда, однако в нынешнем сезоне потерял постоянное место в стартовом составе, из-за чего всерьёз задумался об уходе.