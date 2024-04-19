«Барселоне» вряд ли удастся убедить Хави остаться

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес с высокой вероятностью всё же покинет пост после завершения сезона.

Испанец объявил о намерении уйти после январского матча с «Вильярреалом», в котором его команда проиграла со счётом 3:5. Как неоднократно сообщалось позднее, руководство каталонского клуба намерено убедить Хави остаться ещё как минимум на один сезон, а на днях в СМИ появились известия о предстоящей встрече наставника с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой. По сведениям журналиста Тони Хуанмарти, всё идёт к тому, что «Барселоне» всё же придётся искать нового тренера летом. Лапорта вряд ли сможет повлиять на решение 44-летнего специалиста.