«Гранада» поразила ворота «Атлетика» практически прямым ударом с углового

Интереснейший гол случился в пятничном матче испанской Примеры. В нём «Атлетик» из Бильбао, новоиспечённый обладатель Кубка Испании принимает «Гранаду».

На шестой минуте встречи полузащитник «Гранады» Херард Гумбау практически прямым ударом с углового закрутил сферу в ворота Унаи Симона и открыл счёт поединка. Позже гол переписали на автогол Иньяки Уильямса, так как футболист «Атлетика» всё же повлиял на траекторию летящей сферы, но заслуги Гумбау это не отменяет.

Текстовая трансляция игры «Атлетика» и «Гранады» проходит на нашем портале. Напомним, баски борются за место в Лиге чемпионов на будущий сезон, а «Гранада» невероятно близка к вылету в Сегунду.