Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Гранада» поразила ворота «Атлетика» практически прямым ударом с углового

19 Апреля 2024 • 22:18 Комментировать
Атлетик Б
1:1
Гранада
1 1.25 X 6.10 2 13.00
перерыв

Интереснейший гол случился в пятничном матче испанской Примеры. В нём «Атлетик» из Бильбао, новоиспечённый обладатель Кубка Испании принимает «Гранаду».

На шестой минуте встречи полузащитник «Гранады» Херард Гумбау практически прямым ударом с углового закрутил сферу в ворота Унаи Симона и открыл счёт поединка. Позже гол переписали на автогол Иньяки Уильямса, так как футболист «Атлетика» всё же повлиял на траекторию летящей сферы, но заслуги Гумбау это не отменяет.

Текстовая трансляция игры «Атлетика» и «Гранады» проходит на нашем портале. Напомним, баски борются за место в Лиге чемпионов на будущий сезон, а «Гранада» невероятно близка к вылету в Сегунду.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Гранада Атлетик Бильбао

Новости по матчу

Сегодня, 19 Апреля
03:32
Надёжный прогноз и ставка на матч Атлетик – Гранада чемпионата Испании – 19 апреля 2024
18 Апреля
22:42
Прогноз на точный счёт матча Атлетик — Гранада Ла Лиги — 19 апреля 2024
16 Апреля
13:56
«Атлетик» - «Гранада»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТЛЕТИК Б ГРАНАДА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» В «Барселоне» изменили решение по Хави Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Мбаппе написал три слова после разгрома «Барселоны» 4:1 Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Кожевников рассказал, кто победит в финале Кубка Гагарина Канарейкин: Финал Кубка Гагарина пока не впечатляет Вайсфельд рассказал, чего ждёт от финала Кубка Гагарина Максим Кузнецов: «Локомотиву» вообще трудно даются голы Кожевников: «Магнитке» просто больше повезло в первой игре с «Локомотивом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада Гранада
1
1
1.25 5.60 10.00
Видео
20.04.24 в 15:00
Сельта Сельта
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.85 3.50 3.95
Видео
20.04.24 в 17:15
Райо Вальекано Райо Вальекано
Осасуна Осасуна
2.08 3.15 3.55
Видео
20.04.24 в 19:30
Валенсия Валенсия
Бетис Бетис
2.20 3.20 3.20
Видео
20.04.24 в 22:00
Жирона Жирона
Кадис Кадис
1.35 4.90 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Апреля
22:58 · Испания. Ла Лига
Назван возможный капитан «Реала» после ухода Начо слухи
22:54 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль поедет к Захаряну слухи
22:45 · Англия. Премьер-лига
Назван неожиданный кандидат на замену Рафинье в «Барселоне» слухи
22:36 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» вряд ли удастся убедить Хави остаться
22:28 · Германия. Бундеслига
«Барселона» начала работу над подписанием полузащитника с ценником 60 млн евро слухи
22:18 · Испания. Ла Лига
«Гранада» поразила ворота «Атлетика» практически прямым ударом с углового
21:44 · Испания. Ла Лига
Зидан не исключает возможности возглавить в «Манчестер Юнайтед»
21:09 · Италия. Серия А
«Интер» летом может подписать Начо
20:10 · Испания. Ла Лига
Начо рассказал, когда покинет «Реал»
20:03 · Испания. Ла Лига
Ривалдо считает, что «Барселону» должен возглавить Моуринью
19:10 · Испания. Ла Лига
Озил: Печально, но сейчас класико идёт на спад
18:56 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может купить звёздного игрока у «Барселоны»
18:20 · Германия. Бундеслига
«Атлетико» хочет перехватить форварда у «Манчестер Юнайтед»
16:39 · Германия. Бундеслига
Стало известно, перейдёт ли Араухо из «Барселоны» в «Баварию» слухи
12:25 · Англия. Премьер-лига
«Байер» повесил ценник на своего игрока, за которым следят топ-клубы АПЛ слухи
Все новости
Рекомендуем