Зидан не исключает возможности возглавить в «Манчестер Юнайтед»

Зинедин Зидан не уверен, что хочет работать в «Баварии». Об этом информирует издание L’Équipe.

Сейчас 51-летний тренер не давал согласия на предметные переговоры с мюнхенским клубом. Препятствиями для возможного переезда называются незнание немецкого языка и жизнь в Баварии.

Однако «Бавария» может воспользоваться прочными связями с окружением Зидана .

Отмечается, что французский специалист также внимательно следит за ситуацией в «Манчестер Юнайтед». Главный тренер Эрик тен Хаг может покинуть клуб в конце сезона.

Кроме того, Зидана и «Баварию» связывает общий спонсор – adidas. Компания является акционером немецкого клуба.