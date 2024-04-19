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Чемпионат Испании. Ла Лига

Начо рассказал, когда покинет «Реал»

19 Апреля 2024 • 20:10 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 1.85 X 3.95 2 3.90
21.04 22:00

Игрок обороны «Реала» Начо Фернандес сообщил о своём будущем в стане «сливочных».

Как информирует издание Marca, футболист заявил о намерении покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, когда у него закончится контракт.

Стоит напомнить, что Начо является воспитанником «Реала». В его составе он провёл 355 встреч во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.

Ранее в четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счетом 4:4. В серии пенальти точнее оказались игроки мадридского гранда – 4:3.

В итоге за выход в финал турнира подопечные Карло Анчелотти поборются с мюнхенской «Баварией».
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