Ривалдо считает, что «Барселону» должен возглавить Моуринью

Бывший футболист сборной Бразилии и «Барселоны» Ривалдо рассказал, кого считает идеальным тренером для каталонской команды.

Об этом Ривалдо поделился в своей колонке для Betfair.

- Моуринью – отличный человек, к тому же он уже работал в «Барселоне». Иногда некоторые моменты его работы были противоречивыми, но он – тренер-победитель! Моуринью сейчас без клуба и, учитывая ситуацию в «Барселоне», ему проще возглавить каталонский клуб, чем Гвардиоле. Это было бы хорошее подписание для «Барселоны», - написал бразилец.

Напомним, Моуринью находится без работы с января этого года, когда был уволен из римской «Ромы». В Испании специалист ранее тренировал мадридский «Реал».