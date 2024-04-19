Озил: Печально, но сейчас класико идёт на спад

Экс-игрок «Реала» Месут Озил высказался о предстоящем матче испанской Ла Лиги между мадридским клубом и «Барселоной».

- Печально, но сейчас класико идёт на спад. Но не нужно в этом винить «Реал», у них одна из лучших команд в мире. Проблема в каталонцах, которые упустили свой потенциал, - сказал немецкий футболист в интервью изданию Marca.

Напомним, встреча между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт в ближайшее воскресенье в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Команда Карло Анчелотти в 31 туре набрала 78 баллов и лидирует в турнирной таблице, «Барселона» с 70 очками идёт на втором месте.