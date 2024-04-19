«Барселона» приняла решение по будущему Кристенсена

Каталонская «Барселона» приняла решение по будущему своего центрального защитника Андреаса Кристенсена. Как сообщает Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» не хотят продавать датчанина, который присоединился к команде летом 2022 года из лондонского «Челси» на правах свободного агента.

По информации от источника, «Барселона» в обозримом будущем больше хочет использовать Кристенсена на позиции опорного полузащитника, нежели в центре обороны.

Кристенсен забил победный гол в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против «ПСЖ», но пропустил ответную встречу из-за дисквалификации. «Барселона» в итоге вылетела с турнира, проиграв парижанам по сумме двух матчей.