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«Барселона» приняла решение по будущему Кристенсена

19 Апреля 2024 • 10:34 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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21.04 22:00

Каталонская «Барселона» приняла решение по будущему своего центрального защитника Андреаса Кристенсена. Как сообщает Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» не хотят продавать датчанина, который присоединился к команде летом 2022 года из лондонского «Челси» на правах свободного агента.

По информации от источника, «Барселона» в обозримом будущем больше хочет использовать Кристенсена на позиции опорного полузащитника, нежели в центре обороны.

Кристенсен забил победный гол в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против «ПСЖ», но пропустил ответную встречу из-за дисквалификации. «Барселона» в итоге вылетела с турнира, проиграв парижанам по сумме двух матчей.

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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