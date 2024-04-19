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«Барселона» может воспользоваться интересом «Атлетико» к Тодибо, чтобы выкупить Фелиша

19 Апреля 2024 • 10:11 Комментировать
Алавес
...
Атлетико М
1 4.15 X 3.40 2 1.93
21.04 19:30

Каталонская «Барселона» может извлечь выгоду из интереса мадридского «Атлетико» к центральному защитнику «Ниццы» Жану-Клеру Тодибо. «Сине-гранатовые» должны получить 20% от последующей продажи француза, но если «Атлетико» сделает скидку на своего нападающего Жоау Фелиша, «Барселона» откажется от этой опции. Об этом сообщает издание Sport.

Напомним, Фелиш выступает за «Барселону» на правах аренды до конца нынешнего сезона, но «сине-гранатовые» хотели бы провернуть трансфер на постоянной основе. Этому пока мешают запросы «Атлетико», который хочет за португальца 70-80 миллионов евро компенсации.

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АЛАВЕС АТЛЕТИКО М
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