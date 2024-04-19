Стало известно, когда «Барселона» вернётся на «Камп Ноу»

В руководстве каталонской «Барселоны» назвали точную дату возвращения команды на домашний стадион «Камп Ноу», где сейчас проводится реконструкция.

Как стало известно журналистам Mundo Deportivo, возвращение «сине-гранатовых» на легендарную арену состоится 15 декабря 2024 года. При этом вместимость обновленного стадиона на игре будет составлять 60 процентов от запланированных 105 тысяч мест.

«Барселона» на этой неделе вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче французскому «ПСЖ» со счетом 1:4. В чемпионате Испании подопечные Хави Эрнандеса с 70 баллами занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на восемь очков.