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Экс-тренер «Баварии» хочет возглавить «Барселону»

19 Апреля 2024 • 08:14 Комментировать

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс Дитер Флик надеется получить работу в каталонской «Барселоне». Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Как информирует источник, немецкий специалист хочет понаблюдать за дальнейшим развитием событий в каталонской гранде, прежде чем начнет переговоры. В настоящий момент пост главного тренера «сине-гранатовых» занимает Хави Эрнандес. Ранее он объявил, что покинет команду по завершении нынешнего сезона.

Последним местом работы 59-летнего наставника была сборная Германии. Ханс-Дитер покинул пост главного тренера национальной команды в прошлом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик
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