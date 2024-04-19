Экс-тренер «Баварии» хочет возглавить «Барселону»

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс Дитер Флик надеется получить работу в каталонской «Барселоне». Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Как информирует источник, немецкий специалист хочет понаблюдать за дальнейшим развитием событий в каталонской гранде, прежде чем начнет переговоры. В настоящий момент пост главного тренера «сине-гранатовых» занимает Хави Эрнандес. Ранее он объявил, что покинет команду по завершении нынешнего сезона.

Последним местом работы 59-летнего наставника была сборная Германии. Ханс-Дитер покинул пост главного тренера национальной команды в прошлом году.