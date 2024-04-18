В «Барселоне» готовы продать Араухо за 80 млн евро, но Лапорта сомневается

Часть правления «Барселоны» поддерживает идею с продажей в летнее трансферное окно защитника Рональда Араухо, если предложение составит не менее 80 миллионов евро. В то же время президент каталонского клуба Жоан Лапорта сомневается в правильности такого шага. Об этом информирует испанское издание Sport.

В сезоне 2023/2024 Араухо провёл 33 официальных матча, в которых записал на свой счёт один гол.

Ранее 25-летний Рональд Араухо дал понять, что он может продлить контракт с «Барселоной». Действующее трудовое соглашение уругвайца рассчитано до середины 2026 календарного года.