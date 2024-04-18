Гюндоган готов дать интервью после упрёка Араухо за красную карточку

После вылета из Лиги чемпионов вследствие поражения от «ПСЖ» (1:4) хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган публично упрекнул Рональда Араухо. Немец сказал, что в ситуации с красной карточкой было бы лучше позволить сопернику выйти один на один или даже позволить забить, ведь удаление сломало игру.

Как стало известно Mundo Deportivo, Гюндоган своими словами не хотел упрекать Араухо. Немец собирался лишь подчеркнуть командные ошибки, не называя имён. Илкай собирается поговорить с Араухо и уладить недоразумение, если оно существует. Гюндоган готов дать интервью и объяснить ситуацию.

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