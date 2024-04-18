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Инсайдер Романо назвал следующий клуб Мбаппе

18 Апреля 2024 • 22:44 Комментировать (3)

В последние недели вопрос будущего звёздного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе стал менее обсуждаемым. Впрочем, инсайдер Фабрицио Романо поднял этот вопрос в своём подкасте. По словам Романо, в будущее Мбаппе предрешено – летом 25-летний француз перейдёт в «Реал».

Инсайдер отметил, что Мбаппе уже принял решение, и в его трансфере в «Реал» сомневаться не приходится.

Ранее в прессе появлялись слухи о том, что Килиан Мбаппе ещё в феврале подписал предварительное соглашение с «Реалом». Впрочем, подтверждения этой информации пока что не было.

В сезоне 2023/2024 Мбаппе провёл 42 матча, в которых забил 41 гол и отдал девять голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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InterSan
18 Апреля 2024 в 23:01
Очень неожиданно
DAG_ARSA
18 Апреля 2024 в 23:37
ага, более чем
Барсафобия
18 Апреля 2024 в 22:50
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