Ла Лига перенесла матч «Реал Сосьедад» — «Реал»

Пресс-служба Ла Лиги сообщила, что матч первенства страны «Реал» - «Реал Сосьедад» перенесён.

Данная встреча была назначена на субботу, 27 апреля, однако состоится в пятницу, 26 апреля.

Это решение было принято из-за просьбы мадридского клуба, так как во вторник, 30 апреля, в Германии состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и мюнхенской «Баварией».

Ранее «сливочные» по сумме двух встреч переиграли «Манчестер Сити» и вышли в полуфинал турнира.

Во второй полуфинальной паре встретятся французский «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».