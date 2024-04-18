«Реал» хочет перенести матч Ла Лиги перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Баварией»

В руководстве мадридского «Реала» задумались о том, чтобы обратиться к Ла Лиге с просьбой перенести матч с «Реал Сосьедад».

Напомним, что встреча первенства страны запланирована на субботу, 27 апреля.

Как информирует El Partidazo de COPE, «сливочные» хотят перенести игру на пятницу, 26 апреля, так как во вторник, 30-го, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» в Мюнхене. При этом в «Реале» надеются, что руководство лиги прислушается к их просьбе.

Ранее мадридский клуб по сумме двух встреч переиграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал турнира. Во второй полуфинальной паре встретятся французский «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».