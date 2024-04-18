Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Footmercato.

По сведениям источника, в услугах 24-летнего француза заинтересован «Атлетико» Мадрид. Отмечается, что клуб готов серьезно потратиться на покупку Тодибо.

В этом сезоне защитник появился на поле в 27 играх во всех турнирах и записал на свой счет два голевых паса. Контракт Тодибо с «Ниццей» рассчитан до 2027 года. Эксперты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 35 миллионов евро.

По итогам 31 тура «Атлетико» занимает четвертое место в Ла Лиге, набрав 61 очко.

