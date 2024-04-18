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Чемпионат Испании. Ла Лига

Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола

18 Апреля 2024 • 20:04 Комментировать

Чилийский полузащитник «Коло-Коло» Артур Видаль ответил на ряд вопросов в рамках блица.

Экс-футболист «Ювентуса», «Баварии» и «Барселоны» заявил в интервью TNT Sports, что считает аргентинца Лионеля Месси самым талантливым футболистом за всю историю футбола, с которым он выходил на поле. Франка Рибери, c которым Видаль играл в «Баварии», он назвал самым забавным.

Видиль играл с Месси в одном клубе в «Барселоне» с 2018 по 2020 год. До этого он на протяжении трёх сезонов защищал цвета мюнхенской «Баварии».


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Бавария Барселона Лионель Месси Франк Рибери Артуро Видаль ещё теги
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