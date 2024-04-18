Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола

Чилийский полузащитник «Коло-Коло» Артур Видаль ответил на ряд вопросов в рамках блица.

Экс-футболист «Ювентуса», «Баварии» и «Барселоны» заявил в интервью TNT Sports, что считает аргентинца Лионеля Месси самым талантливым футболистом за всю историю футбола, с которым он выходил на поле. Франка Рибери, c которым Видаль играл в «Баварии», он назвал самым забавным.

Видиль играл с Месси в одном клубе в «Барселоне» с 2018 по 2020 год. До этого он на протяжении трёх сезонов защищал цвета мюнхенской «Баварии».