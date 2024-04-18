Президент «Барселоны»: Мы должны победить «Реал»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своим мнением перед матчем с «Реалом» в 32-м туре чемпионата Испании.

- Мы должны победить в Мадриде. Мне не очень приятно после поражения от «ПСЖ», у нас были шансы. Теперь нужно преодолеть эту неудачу и победить в следующем матче, - приводит слова Лапорты Diadio Sport.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 21 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Барселона» располагается на второй строчке в турнирной таблице испанского чемпионата, «Реал» занимает первую строчку.