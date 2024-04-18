В «Барселоне» произошёл раскол – известна причина

«Барселона» приходит в себя после болезненного вылета из Лиги чемпионов вследствие поражения от «ПСЖ» со счётом 1:4. Как сообщает издание AS, в каталонской команде после этой игры произошёл раскол. Причиной стали слова полузащитника Илкая Гюндогана, сказанные после финального свистка. Некоторые футболисты считают, что Гюндоган не должен был позволять себе публичную критику Рональда Араухо. Защитник, как известно, получил красную карточку в первом тайме, когда «Барселона» вела в счёте.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 21 апреля. Команда Хави будет играть против «Реала» на выезде.

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